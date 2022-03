Auf der Landesstraße 213 zwischen Nassenheide und Birkhorst ist es am Freitag (4. März) gegen 9.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, kollidierten auf offener Straße zwei Autos miteinander.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der 82-jähriger Fahrer aus Berlin mit seinem BMW in einem Kurvenbereich wohl einfach weiter geradeaus gefahren. Dabei geriet sein Fahrzeug allerdings auf die Spur in der Gegenrchtung und stieß dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dabei wurde sowohl der 41-jährige Unfallgegner in seinem VW verletzt, als auch der 82-Jährige in seinem Wagen.

Der schwer verletzte Berliner Senior musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Der 41-Jährige musste ebenfalls zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden, Schaden rund 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen gab es eine Vollsperrung der Strecke.