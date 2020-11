Ein betrunkene VW-Fahrerin ist am Freitagabend in der Mittelstraße in Bergfelde erst gegen eine Verkehrsinsel und dann gegen zwei Schilder geprallt. Die Unfallverursacherin haute danach zunächst ab.Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 20 Uhr. Die 53-jährige Autofahrerin wu...