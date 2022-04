Auf der Oranienburger Chaussee in Glienicke kam es am Sonnabendnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Dabei wurde die 20-jährige Bikerin verletzt. Sie musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit.

...