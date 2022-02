Am Mittwoch (9. Februar) gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Oranienburg ein Unfall. In der Mittelstraße an der Ecke Willy-Brand-Straße wurde ein elfjähriges Mädchen von einem Auto angefahren. Eine 29-jährige Autofahrerin wollte von der Mittelstraße nach rechts abbiegen. Dabei fuhr sie ein Mädc...