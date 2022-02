Bei starkem Regen kam es am Freitagabend auf nasser Fahrbahn zu einem folgenschweren Unfall auf der Autobahn A11 an der Anschlussstelle Stolpe. Vier Edelkarossen waren in den Unfall verwickelt. Drei Personen wurden verletzt. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden. Darüber informierte die Autobahnpo...