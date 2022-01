In Nassenheide kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rentnerin auf dem Fahrrad leicht verletzt wurde. Gegen 9 Uhr früh stieg ein 42-Jähriger in seinen Wagen, um das Grundstück in der Liebenwalder Chaussee zu verlassen. Als er rückwärts aus seiner Grundstückseinfahrt fuhr, übersah er offenbar die Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war. Die 72-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Unfallanzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung wurde aufgenommen, teilt die Polizei am Donnerstag mit.