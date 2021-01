Dass der Autofahrer auf der Landstraße 17 sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr und dabei sogar in den Gegenverkehr geriet, fiel einigen Zeugen am Sonnabend gegen 17.45 Uhr auf: Sie alarmierten die Polizei. Als die Beamten kurz danach auf der Ortsverbindungsstraße ankamen, hatte der 83-jährige...