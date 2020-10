Bei einer Kollision mit einem Auto auf einer Landstraße nahe Oranienburg zwischen Zehlendorf und Wensickendorf, ist am Samstagabend ein 55 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen.

Der mutmaßliche Unfallwagen, ein SUV, sei aber nicht an der Unfallstelle angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Sonntag. Beamte hätten das Auto nach dem Zusammenstoß am Samstagabend an einem anderen Ort gefunden. Es saßen demnach zwei Menschen darin. Weitere Details blieben zunächst offen.

Radfahrer starb am Unfallort

Der Radfahrer erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle im brandenburgischen Landkreis Oberhavel seinen schweren Verletzungen. Ein Notarzt habe nichts mehr für den 55-Jährigen tun können. Der genaue Hergang und die Ursache waren zunächst unklar.