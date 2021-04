Hoher Sachschaden entstand in der Nacht zu Ostermontag bei einem Hausbrand in der Glienicker Goethestraße. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Eigentümer im Haus geweckt.

Funkenflug aus der Feuerschale

„Das Feuer wurde vermutlich durch ei...