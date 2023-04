Eine Geflüchtete aus der ukrainischen Stadt Nikolaev hält ihren Reisepass in der Hand. Der Landkreis Oberhavel trifft Vorkehrungen für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge. Darüber informierte Landrat Alexander Tönnies am 27. April 2023 in einem Pressegespräch in Oranienburg. © Foto: Marcus Brandt/dpa