Am Tag nach dem Unwetter sah am Montagmorgen in Glienicke schon fast alles wieder normal aus. Lediglich der Dorfteich hatte noch einen ungewöhnlich hohen Wasserstand. Und in einigen Straßen lagen noch abgerissene Äste und Zweige Die Feuerwehr brachte im Depot die Fahrzeuge und Geräte wieder auf Vordermann.

Glienicke bekommt bei Starkregel immer Probleme

„Wir hatten ganz schon viel zu tun“, sagte Gemeindebrandmeister Heiko Glyz am Montag im ...