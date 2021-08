Falkenthal ist ein hübsches Dorf und liegt im Löwenberger Land. Mit einem Kraftfahrzeug ist der Ort über die Bundesstraßen 109 und 167 gut zu erreichen. Wer allerdings in die Pedale treten möchte, der hat Pech. Einen Radweg gibt es weder in Richtung Zehdenick noch nach Liebenwalde oder ins benachbarte Liebenberg. Dabei ist gerade der Weg Richtung Liebenberg wichtig, weil sich in Grüneberg und Löwenberg die Schulen befinden. Doch viele Falk...