Nicht erst, seit kürzlich in Glienicke und Hennigsdorf Attrappen von Sprengkörpern auf Aufregung gesorgt haben, schauen die Menschen in Oberhavel genauer hin, was in ihrer Umgebung passiert.

Das hat auch Hans-Dieter Mischke aus Hohen Neuendorf getan. Vor seiner Haustür in der Stolper Straße häng...