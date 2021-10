Verkehrsteilnehmer aus der Region müssen sich nächstes Wochenende in Oberhavel wieder auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Denn die L21 in Mühlenbeck wird auf Höhe der Autobahn (A10) wegen Bauarbeiten für den Ausbau des nördlichen Berliner Rings gesperrt. Die Anschlussstelle in Richtung...