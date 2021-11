Die Straße Zum Bahnhof in Sachsenhausen ist eine der am stärksten befahrenen Straßen in Oranienburg. Verkehrszählungen ergaben nach Angaben der Stadtverwaltung fast 12.000 Fahrten pro Tag, wobei einer der höchsten Schwerlastanteile im gesamten Stadtgebiet nachgewiesen werden konnte. Mehr als dr...