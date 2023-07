Immer wieder gibt es Diskussionen über die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen. Anwohnerinnen und Anwohner beklagen zu viel Lärm und Abgase, Autofahrende argumentieren mit einem fehlenden Verkehrsfluss, wenn das Tempo reduziert wird. Die untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises hat jetzt weitere Abschnitte in Oranienburg mit Tempo 30 belegt.

Nicht nur für die Bundesstraße 96 und damit den Bereich der Siedlung Eden gab es Wünsche, die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren . Auch im Ortsteil Germendorf, auf der Landesstraße, wird nun das erlaubte Tempo gedrosselt. Die Straßenverkehrsbehörde hat am Donnerstag (28. Juni) auf einigen neuralgischen Strecken im Ortsteil die Geschwindigkeit für den fließenden Verkehr, wie es offiziell heißt, reduziert – auf Tempo 30.

Tempo-Limit soll ab Ende Juli gelten

Die Stadt hatte das nur für die Nacht beantragt, so die Kreisverwaltung, die Straßenverkehrsbehörde hat die Reduzierung für den ganzen Tag angeordnet. „Das Einvernehmen der Stadt [...] liegt bereits vor“, so Kreissprecherin Ivonne Pelz. Tempo 30 soll in Germendorf spätestens ab dem 31. Juli 2023 gelten. Die Forderung gehe auf einen Stadtverordnetenbeschluss zurück, so Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer.

„Man muss immer abwägen zwischen zügigem Vorankommen auf der einen Seite und Tempobegrenzung dort, wo es sinnvoll und rechtlich geboten ist“, sagt Oranienburgs Baudezernent Eric Tenz. „Hier geht es in beiden Fällen darum, Rücksicht auf diejenigen zu nehmen, die stark von Verkehrslärm betroffen sind.“ Er begrüße das Tempolimit – auch auf der B96. „Es entspricht auch unseren städtischen Bestrebungen nach mehr Klimaschutz im Straßenverkehr und nachhaltiger Mobilität sowie einem fairen Interessenausgleich aller.“

Die Straßen haben jetzt Tempo 30

Konkret geht es um folgende Straßen in Germendorf:

■ Germendorfer Dorfstraße: zwischen dem Globus-Baumarkt (Straße am Globus) und der Kreuzung nach Velten/Hohenbruch – also einmal durchs Dorf – ist ganztags nur noch Tempo 30 erlaubt

■ Gleiches gilt für die weitere Fahrt Richtung Tierpark Germendorf: von der Kreuzung bis zum Mühlensteig ist Tempo 30 angesetzt

■ Ebenfalls von dieser Kreuzung Richtung Hohenbruch (Hohenbrucher Straße) sind bis zur Waldallee nur noch 30 Kilometer in der Stunde zulässig

■ Wer Richtung Velten (Veltener Straße) ab der Ampelkreuzung fährt, darf bis zum Parkplatz am Friedhof ebenfalls nur noch 30 fahren

Gerade der Punkt am Globus-Baumarkt wird seit Jahren als kritisch angesehen. Immer wieder kommt es dort zu Unfällen . Seit Jahren fordern die Menschen im Ort deshalb eine Ampelanlage. Wegen Planungsanpassungen und Personalmangel wurde die Maßnahme immer wieder verschoben, teilte der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (SPD) im März mit.

Lüttmann erkundigte sich über einen aktuellen Stand. Zuständig ist der Landesbetrieb Straßenwesen, der die Ampel im dritten Quartal dieses Jahres aufstellen will. „Verkehrsstaatssekretär Rainer Genilke (CDU) machte deutlich, dass der Landesbetrieb die Ampel am Unfallschwerpunkt in Germendorf in diesem Jahr aufstellen will“, heißt es in der Mitteilung von Lüttmann. „Damit soll für mehr Verkehrssicherheit für Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger gesorgt werden.“

