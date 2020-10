Nach den beiden schweren Verkehrsunfällen mit Fahrrädern, bei denen am Sonnabend in Zehlendorf ein Radfahrer getötet und am Montag eine Radfahrerin in Bernöwe schwer verletzt wurde, fordert die Ortsgruppe Oranienburg des fahrrad- und ÖPNV-orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Maßnahmen...