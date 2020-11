Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall an der Lehnitzstraße in Oranienburg schwer verletzt worden.

Abbiegender Audi erfasst Radfahrer

Nach Angaben der Polizei war er gegen 16.15 Uhr in Höhe des Rewe-Marktes von einem Autofahrer erfasst worden, der mit seinem Audi nach links auf den Parkplatz des Supermarktes abbog. Der Radfahrer soll regulär auf dem Radweg unterwegs gewesen und das Fahrrad beleuchtet gewesen sein.

Unfallopfer verliert Bewusstsein

Das Unfallopfer verlor nach dem Zusammenstoß das Bewusstsein. Der Mann schwebe aber nicht in Lebensgefahr und wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht wurden, sagte Mathias Putzalla von der Oranienburger Polizei am Abend.