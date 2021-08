Erinnerungen an die Bauzeit der Dropebrücke kommen Verkehrsteilnehmern in Oranienburg seit Montag wieder hoch: Seit 2. August und noch bis Ende Januar 2022 sind zwei Straßen an der André-Pican- und Lehnitzstraße voll gesperrt. Die Kreuzung wird zu einem Kreisverkehr ausgebaut.

Befürchtet wurde ein großes Verkehrschaos. Bis Redaktionsschluss blieb dieses allerdings aus. Am Vormittag herrschte noch etwas Verwirrung, die Ampeln waren ausgesch...