Für leichte Verwirrung sorgt eine elektronische Hinweistafel an der B96 in Berlin. Es ist zwar korrekt, dass ein Abschnitt der B96 zwischen Hohen Neuendorf und Glienicke gesperrt wird. Doch die Baumaßnahme beginnt nicht am Donnerstag, sondern erst am Freitag, 9. Juli. © Foto: Jürgen Liebezeit