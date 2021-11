„Die Ladesäulen werden angenommen“, sagte André Gerisch, Vertriebsleiter der Stadtwerke Oranienburg am Mittwochabend im Bauausschuss zu den Ladesäulen für E-Autos in Oranienburg. Die ersten Anlagen wurden 2017 auf dem Fischerplatz aufgebaut. Seither stieg die Zahl der Säulen nur langsam. Do...