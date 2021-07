Die Kreuzung an der André-Pican, Saarland und Lehnitzstraße wird derzeit zu einem Kreisverkehr ausgebaut. Noch halten sich die Einschränkungen in Grenzen. Doch das ändert sich in gut einer Woche. Die ersten der insgesamt 28 Wochen Sperrungen stehen an.

Am Montag, 2. August, wird die Zufahrt ...