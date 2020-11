Frühestens 2023/24 soll die Brücke in Havelhausen abgerissen und neu gebaut werden – unter Vollsperrung der Oranienburg und Borgsdorf verbindenden Berliner Straße. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) als Bauherr will den Oder-Havel-Kanal an dieser Stelle verbreitern. In Hohen Neuendor...