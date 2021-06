Ein mittleres Verkehrschaos hat es in den Abendstunden am Donnerstag zwischen Hennigsdorf und Marwitz gegeben. Aufgrund eines Brandes musste die zum Krankenhaus der Stahlstadt führende Straße mehr als eine Stunde lang für sämtliche Fahrzeuge gesperrt werden. Um das Chaos aufzulösen, regelten Polizisten schließlich den Verkehr. Dies war von der Polizei in Oranienburg zu erfahren.