In Hohen Neuendorf ist es am 15. Mai zur einen Unfall mit einem Kradfahrer gekommen. Der Mann musste anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine 83-jährige Frau ist mit ihrem Fahrzeug in die Stolper Straße abgebogen und hat nach eigenen Angaben zufolge den 19-Jährigen mi...