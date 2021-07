Zwei Fahrer von Personenwagen sind bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Autobahn 11 auf Höhe der Abfahrt Stolpe verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war nach Norden, also in Fahrtrichtung der Autobahn 10, unterwegs und habe laut Polizei nicht b...