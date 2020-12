Vor acht Jahren war die Welt für Norbert Gillmeister noch in Ordnung, zumindest hörtechnisch. Doch am Silvesterabend 2012 knallten dicke Raketenpakete mit Wumms auf seine Terrasse. Das war es dann mit „Happy New Year“. Seit diesem einschneidenden Erlebnis liegt die Hörleistung des heute 76-...