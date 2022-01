Schrecklicher Fund in der Tiergartenschleuse in Oranienburg: Die Polizei hat am Donnerstag (13.01.) gegen 17.45 Uhr eine männliche Leiche aus dem Wasser der Schleuse geborgen. Familienangehörige hatten den Mann gegen 17.20 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Das bestätigte Dienstgruppenlei...