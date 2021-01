Oliver Dehnick macht ab Ende Februar weiter. Die Volkshochschule Oberhavel bietet nach dem Erfolg des Herbstsemesters 2020 auch im Frühjahr ab dem 25. Februar wieder die Gitarrenkurse in den Räumlichkeiten der Musikschule in Oranienburg an. Dehnick ist seit 2003 Dozent für Gitarre an Kreisvolkshochschule.

Corona Warum ein Gitarrenlehrer in Oranienburg der Volkshochschule seinen Proberaum anbietet Oranienburg „Der Unterrichtsraum ist groß genug, um alle Abstandsregeln bei Gruppenunterricht einzuhalten. In Brandenburg ist der Kunst- beziehungsweise Gitarrenunterricht an Musikschulen und Kreisvolkshochschulen mit bis zu fünf Teilnehmern erlaubt“, teilt Dehnick über die rechtliche Grundlage mit.

„Ich genieße durch mein tolles Team an der Schule und die lieben KursbesucherInnen jedes Semester“, so Dehnick. „Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit war mir klar, dass ich weit mehr als nur ein paar Akkorde lehren muss. Ich sehe mich mehr denn je auch als Motivator, Inspirator und Wegbegleiter. Ich habe auch Kraft für die eine oder andere Durststrecke und sogar Frusttränen bei Schülerinnen und Schülern kann man weg spielen.“

Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung