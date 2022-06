In Brandenburg ist es am Freitagmorgen (24. Juni) erneut zu einem Waldbrand gekommen. Erst am Donnerstgnachmittag (23. Juni) waren nahe Rheinsberg Ackerland und ein Waldstück in Brand geraten . Zuvor hatten in der vergangenen Woche Großbrände bei Treuenbrietzen und bei Beelitz die Einsatzkräf...