Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel bringt es auf den Punkt, als sie am Freitag vom Steg der kleinen Marina in Bernöwe auf ein Hausboot wechselt. „Das ist so, als betritt man einen ganz andere Welt. Man lässt den Alltag zurück und genießt einfach nur den Blick auf das Wasser und das...