Die katholische Gemeinde „Herz Jesu“ wird an Heiligabend keine Gottesdienste in ihren Kirchen in Oranienburg und Leegebruch feiern. Das kündigte die Gemeinde mit Verweis auf die Infektionsgefahr durch die Corona-Pandemie an. Stattdessen sollen die Krippenandacht um 15 Uhr und die Christmette um...