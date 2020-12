Die Christvesper am 24. Dezember wird in diesem Jahr in Schildow und Mühlenbeck online stattfinden.

„Wir haben diesen Gottesdienst vorab aufgezeichnet – unter Beteiligung verschiedener Sängerinnen und Sänger, Sprecherinnen und Sprecher“, erläutert Pfarrer Bernhard Hasse. Eine Präsenzveranstaltung wollten er und der Gemeindekirchenrat nicht verantworten, teilte Kirchensprecherin Rita Ehrlich mit. Dafür seien in den vergangenen Jahren am Heiligabend zu viele Menschen in den Dorfkirchen zusammengekommen.

Video vor der Bescherung

„Am 24. Dezember kann das Video dann über unsere Webseite angesehen werden“, so Pfarrer Hasse. „An unsere Älteren wird zusätzlich eine CD mit dem Gottesdienst zum Hören verteilt“, informiert er weiter Wer Interesse an der CD-Aufzeichnung hat, kann sich im Pfarramt unter der Nummer 033056 89017 melden. ;