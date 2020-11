Edeka plant für den Standort an der Hermann-Grüneberg-Straße in Mühlenbeck einen dreimal so großen Neubau hinter dem jetzigen Altbau. Statt bisher 500 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen es 1.500 werden. Der aktuelle Markt habe „strukturelle Defizite“, heißt es in der Begründung. 81...