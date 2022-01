Vor 33 Jahren wurde die Kleingartenanlage „Am Feld“ in Hohen Neuendorf buchstäblich aus dem Boden gehoben. In ihrer Freizeit hatten sich die künftigen Nutzer der Parzellen an die Arbeit gemacht und das Brachland der ehemaligen LPG-Fläche urbar gemacht. Inzwischen sind mehr als drei Jahrzehnte...