In ihrer Siedlung ist sie bekannt: Rosi, so sagen die Leute, hat den Wildschweinen den Kampf angesagt. Rosi kümmert sich, so die Nachbarn.Sie selbst sagt: „Es geht so nicht weiter.“ Rosemarie Rothermel ist 62 Jahre alt. Im Wiesengrund in Bergfelde steht sie manchmal nachts auf dem Balkon und kl...