Mit 34,0 gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Havelland am heutigen Donnerstag, 30. September 2021, an. Am Mittwoch lag der Wert bei 26,1. Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche unter 100.000 Einwohnern ab.

Unter den insgesamt rund 165.000 Havelländern kam es in den vergangenen sieben Tagen zu 56 Neuinfektionen. Der letzte Todesfall im Zusammenhang mit Corona wurde am 22. Juni 2021 gemeldet. Die Zahl der Gestorbenen liegt daher weiter bei 182.

Nauen und Rathenow: keine Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt

Das DIVI-Intensivregister meldet auch am 30. September keinen Corona-Patienten in intensiv-medizinischer Behandlung in den beiden Kliniken des Landkreises Havelland (Nauen und Rathenow). Der höchste brandenburgische Wert wurde mit 14,89 Prozent für die Landeshauptstadt Potsdam gemeldet. Am Vortag belief sich der Wert auf 12,77. Der brandenburgische Durchschnittswert stieg indessen von 2,8 auf 3,3 Prozent.