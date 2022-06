Zum 1. Juli 2022 übernimmt die famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung, den „real“-Markt in der Barkhausenstraße in Falkensee . Die rund 70 Angestellten sollen ihre Arbeitsplätze behalten, wie ihnen am Mittwoch mitgeteilt wurde. Das Unternehmen betreibt laut eigenen Angaben 89 Märkte im norddeutschen Raum und beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter sowie 500 Auszubildende.