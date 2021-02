Mit einer Luftdruckwaffe wurde in Pessin am 9. Februar 2021 mehrfach auf einen Kater geschossen. Das Tier überlebte trotz dreier Projektile im Kopf. Die Tat schockiert nicht nur den Halter des zweijährigen Katers. Christoph Bajohr wandte sich bereits per Flyer in sozialen Medien an Nachbarn und di...