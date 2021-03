Der FSV Optik Rathenow reist am Samstag, 20. März 2021, zum FC Energie Cottbus. Im Corona-Winter steht das vierte Testspiel der Havelländer gegen einen Rivalen aus der Regionalliga Nordost an.

In der Saison 2020/2021 kam es bislang nicht zum Aufeinandertreffen beider Vereine. Das Gastspiel der Niederlausitzer im westlichen Havelland sollte am 29. November stattfinden. Da war Sport im Land Brandenburg schon nicht mehr erlaubt. Die Cottbuser absolvierten 13 Punktspiele, holten 18 Punkte und belegen Platz 8. Die Rathenower fuhren 11 Punkte in 13 Spielen ein. Resultat ist Rang 18 von 20.