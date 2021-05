Zum Internationalen Pflegetag am 12. Mai forderten die Linken mit einer Protestaktion auf dem Märkischen Platz: „Pflegenotstand stoppen!“. Symbolisch für den Zustand in der Pflege lag eine Patientenpuppe in einem Pflegebett mitten auf dem Platz.

Pflege gehöre nicht in private Hände

„Mir ist ...