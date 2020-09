Vergangenen Sonntag starb der engagierte Premnitzer Wolfgang Hundt. Am Nachmittag war der noch aktive Radsportler mit seinem Rad auf der L96 in Bützer unterwegs. Laut Polizei konnte eine überholende Autofahrerin dem auf der Gegenspur entgegenkommenden Radfahrer nicht mehr ausweichen und erfasste ihn mit ihrem Pkw. Die Rettungskräfte konnten in der Klinik sein Leben nicht mehr retten. Eine Würdigung.