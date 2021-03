Am Morgen des 17. März 2021 hat eine Frau in Rathenow die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam von der Straße ab und prallte gegen ein Geländer. Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr in der Friedrich-Engels-/ Ecke Puschkinstraße.

Rettungskräfte untersuchten die 25-jährige Frau, die aber den Aufprall ohne Verletzungen überstanden hatte. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.