Der Landkreis Havelland will sich von den Gelben Säcken verabschieden und 2023 flächendeckend die Gelbe Tonne einführen. Das in Nauen ansässige Umweltamt hat dazu eine Beschlussvorlage auf den Weg gebracht, die am 8. März 2021 im Kreisausschuss diskutiert wird. Dieser tagt in Rathenow.