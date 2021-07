Otto Lilienthal hob letztmals am 9. August 1896 zum Gleitflug vom Gollenberg in Stölln ab. Wohl nie hätte der flugtechnische Visionär gedacht, dass die von ihm mitbegründete Luftfahrt je militärischen Zwecken dienen könnte. Die erste Bombe fiel 1911 aus einem italienischen Flugzeug.

Im zweiten Weltkrieg fielen Bomben auch auf das Havelland . Am 14. Januar 1945 kam es zu einem Luftkampf, den der Rhinower Michael Mirschel vor einigen Jahren in den Mittelpunkt intensiver Recherchen gerückt hat. Das Ergebnis zeigt er ab diesen Sonntag, 1. August 2021, im Stöllner Lilienthal-Centrum.

Mirschel hat drei Schautafeln zum Thema erstellt und zeigt Fundstücken von abgestürzten Flugzeugen. Am 14. Januar 1945 waren Raffinerien in Derben (Parey an der Elbe) und Magdeburg das Ziel von Bombern der USAAF (United States Army Air Forces). Flankiert von Jagdflugzeugen waren sie in Framlingham (England) gestartet und flogen vor Berlin eine große Schleife in südwestliche Richtung. Über dem Havelland wurde der Verband von deutschen Jagdflugzeugen attackiert.