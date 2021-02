Weltweit haben Ärzte, Pfleger, Feuerwehrleute und Polizisten an der „Jerusalema Challenge“ teilgenommen und damit gegen den Corona-Frust getanzt. Auch Mitarbeiter des Asklepios Klinikums in Schwedt schlossen sich an und erhielten für ihre Videobotschaft große Zustimmung. Über 19.000-mal wurd...