Und wieder hat es neue Fälle der Afrikanischen Schweinepes t in der Uckermark gegeben. Rund 80 positive Befunde meldet Amtstierarzt Dr. Achim Wendlandt seit dem ersten Fund vor knapp einem Jahr. Die jüngsten sind erst in diesen Tagen eingetroffen. Und wieder fanden sich die infizierten Tiere in der...