Ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz in der Berliner Straße in Prenzlau musste am Montagnachmittag (14. August) eine Vollbremsung durchführen, nachdem ein Mann plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen war. Doch damit nicht genug: Der Mann warf zudem Kieselsteine gegen das Fahrzeug.

Die Sanitäter im Rettungswagen riefen sofort die Polizei , die den Tatverdächtigen festnahm. Bei dem Mann handelt es sich um einen 32-jährigen deutschen Staatsbürger, der bereits polizeilich bekannt ist. Alkohol spielte bei dem Vorfall keine Rolle, wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, was den Mann zu seinem gefährlichen Handeln veranlasst hat. Ihm werden der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz verfasst, die die Redaktion gerade testet. Die Redaktion hat den Inhalt sorgfältig geprüft.