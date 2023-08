Immer mehr Medikamente können nicht geliefert werden. Manchmal sind ganze Wirkstoffgruppen betroffen. Apotheker schlagen Alarm, weil in den Apotheken unter anderem ein Mangel an Antibiotika, Schmerzmitteln, fiebersenkenden Mitteln, insbesondere in Form von Sirup für Kleinkinder und Diabetesmedikam...