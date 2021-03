Es könnte so vier Jahre her sein, da habe ich mit Herrn Hobohm hier an der Schultreppe gestanden und er sagte voller Überzeugung zu mir: Hier möchte ich mal eine Aula haben.“ Das erzählte die Stadt-Beigeordnete Annekathrin Hoppe just an dem Tag, an dem nun tatsächlich die Aula der Waldrand- G...